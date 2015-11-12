中国新债：吉林省下周四将招标发行总额378亿元一般和专项地方债

路透上海11月12日 - 中国吉林省财政厅周四公告称，将于下周四(19日)招标发行总额378.0376亿元人民币地方债，其中一般债券244.0686亿元，专项债券133.969亿元。

上述一般地方债为吉林省今年第二批，其中置换一般债202.0686亿元，新增一般债42亿元；期限包括三年、五年、七年和10年，三年期计划发行规模24.4686亿元，五、七和10年期规模各为73.2亿元。

专项债包括吉林省今年第一批和第二批，第一批发行量108.6221亿元，其中置换专项债84.0021亿元，新增专项债24.62亿元；期限包括五年和10年，发行规模分别为54.3221亿元和54.3亿元。

第二批专项债发行规模25.3469亿元，其中置换专项债19.9669亿元，新增专项债5.38亿元；期限亦含五年和10年，发行规模分别为16.4829亿元和8.864亿元。

具体招标时间上，一般债为11月19日下午13:30-14:10，第一批专项债为14:30-15:10，第二批专项债15:30-16:10；三批债均自11月20日起发行并计息，11月24日发行结束。联合资信评估有限公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而内蒙古周一招标的三和五年期一般和专项地方债中标利率均高至投标区间上限，创今年地方债公开招标以来利率上浮幅度新高（除流标外）；七年和10年期中标利率也仅比区间上限分别低1个和2个基点（bp）。(完)

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here (发稿 边竞；审校 林高丽)