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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 15:19 BJT

台湾债市：五年券殖利率收升，因外银忧FED升息狂抛短多谨慎应对

* 五年券殖利率收升，因外银忧FED升息狂抛
    * 多空双方各有盘算，10年券104/12R期交投冷
    * 明日五年104/13期殖利率区间暂看0.77-0.79%

    路透台北11月12日 - 台湾五年期公债104/13 殖利率周四收升。交易员表
示，因预期美国联邦储备局(FED)12月将升息，外商银行大举抛售致殖利率走扬；随殖利率
走升，吸引短线多单进场，惟态度谨慎。
    
    他们指出，美国周三债市休市，今天台债顿失方向，交投转趋冷清，惟因外商银行进场
大砍五年券使殖利率明显走扬，带动10年券104/12R期殖利率上扬。
    
    〞有人狂砍五年券，我们有进场捡便宜，但都是等他们丢远一点才进去捡。〞一位大型
证券商交易员说。
       
    一大型公股商银交易员说，距离12月美国FED可能升息只剩下一个月时间，目前处于政
策空窗期，市场观望气氛渐趋浓厚，盘中买盘与卖盘挂价差距扩大到接近1个基点，显示多
空双方均相当谨慎。
    
    他们认为，因多、空双方各有盘算，多方担心美债殖利率弹升，空方又害怕央行随时可
出手引导短率下滑，料短线将呈区间盘整格局。
    
    交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.77-0.79%；10年公债104/12R期则
在1.175-1.20%。 
        
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                   +1.45      0.7795%   0.7700-0.7860%      70.00
  10    104/12R                   +0.65      1.1866%   1.1810-1.1910%      11.50
 注：*代表创该期券发行以来新低位。
       
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
       
         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                        1.8200
         10      104/12                      没有成交
          5      104/13                        0.7795
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)             

 (记者 罗两莎; 审校 林高丽)

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