台湾债市：五年券殖利率收升，因外银忧FED升息狂抛短多谨慎应对

* 五年券殖利率收升，因外银忧FED升息狂抛 * 多空双方各有盘算，10年券104/12R期交投冷 * 明日五年104/13期殖利率区间暂看0.77-0.79% 路透台北11月12日 - 台湾五年期公债104/13 殖利率周四收升。交易员表 示，因预期美国联邦储备局(FED)12月将升息，外商银行大举抛售致殖利率走扬；随殖利率 走升，吸引短线多单进场，惟态度谨慎。 他们指出，美国周三债市休市，今天台债顿失方向，交投转趋冷清，惟因外商银行进场 大砍五年券使殖利率明显走扬，带动10年券104/12R期殖利率上扬。 〞有人狂砍五年券，我们有进场捡便宜，但都是等他们丢远一点才进去捡。〞一位大型 证券商交易员说。 一大型公股商银交易员说，距离12月美国FED可能升息只剩下一个月时间，目前处于政 策空窗期，市场观望气氛渐趋浓厚，盘中买盘与卖盘挂价差距扩大到接近1个基点，显示多 空双方均相当谨慎。 他们认为，因多、空双方各有盘算，多方担心美债殖利率弹升，空方又害怕央行随时可 出手引导短率下滑，料短线将呈区间盘整格局。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.77-0.79%；10年公债104/12R期则 在1.175-1.20%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +1.45 0.7795% 0.7700-0.7860% 70.00 10 104/12R +0.65 1.1866% 1.1810-1.1910% 11.50 注：*代表创该期券发行以来新低位。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.8200 10 104/12 没有成交 5 104/13 0.7795 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 林高丽)