《国际主要央行公开市场操作一览》--11月12日

路透北京11月12日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。

欧洲央行总裁德拉吉10月表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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11/10 两天逆回购 -831.30 0.05%

11/9 隔夜逆回购 -808.94 0.05%

11/6 三天逆回购 -704.35 0.05%

11/5 隔夜逆回购 -876.64 0.05%

《本周主要新闻》

--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦指出，最近经济显现“实质改善”，10月就业数据带来“非常好的消息”。他成为又一名表示12月适合加息的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员。罗森格伦这番充满信心的讲话加强了近日多位美联储官员营造的乐观氛围。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/11 七天期反向交易 625.321 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉表示，将在12月的下次会议决定是否需要扩大购债计划的规模，以应对全球经济放缓。 欧洲央行发布公报称，欧元夏季末反弹和油价进一步下跌，是造成欧元区通胀率放缓的部分原因。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 247,750

上周三 244,940

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当期变化 +2,810

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦警告称，中国和其他新兴经济体持续放缓，且程度比预期更深，是日本经济前景面临的最大风险。他说，如果内需受到新兴经济体放缓的严重影响，则可能会促使日本央行进一步放松政策。

黑田东彦表示，该央行暂时将维持大规模刺激计划不变，日本还在努力实现2%的通胀率目标。他还对国会表示，日本央行的刺激计划已经帮助大幅改变了家庭和企业的物价预期。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.86%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行5,052.5亿台币定存单，含300亿元的两年期定存单；与当日存单到期金额4,826.5亿台币相较，存单发行余额增226亿。

--台湾央行周二公布，当日共发行1,948.5亿台币定存单；与当日存单到期金额1,944.5亿台币相较，存单发行余额增4亿。

--台湾央行周一公布，当日共发行7,496.85亿台币定存单；与当日存单到期金额7,712.8亿台币相较，存单发行余额减215.95亿。 (完)