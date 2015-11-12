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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 15:01 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳元飙升，受澳洲就业数据意外强劲提振

0647 GMT

* 澳元/美元涨1.09%，欧元/美元涨0.12%，澳元/新西兰元涨1.28%，美元/坡元跌0.11%

* 日经指数涨0.03%，沪综指跌0.22%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.87%，美国指标公债收益率报2.3310%，美国原油期货涨0.56%

* 澳洲10月就业数据强于预期，降低澳洲降息机率

* 日本9月核心机械订单较前月增加7.5%，为四个月来首次增长

* 日本央行明年初可能进一步宽松政策，因物价疲软--路透调查(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 于春红)

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