《汇市简讯》欧洲盘初：澳元飙升，受澳洲就业数据意外强劲提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0647 GMT
* 澳元/美元涨1.09%，欧元/美元涨0.12%，澳元/新西兰元涨1.28%，美元/坡元跌0.11%
* 日经指数涨0.03%，沪综指跌0.22%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.87%，美国指标公债收益率报2.3310%，美国原油期货涨0.56%
* 澳洲10月就业数据强于预期，降低澳洲降息机率
* 日本9月核心机械订单较前月增加7.5%，为四个月来首次增长
* 日本央行明年初可能进一步宽松政策，因物价疲软--路透调查(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”