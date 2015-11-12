全球金市：金价持于三个月低点附近，因预期美国年内将升息

“1,084-85美元区域正在成为短线强支撑水准，下方开始建立可观的停止单，”MKS Group的交易员James Gardiner表示。

“虽然美元最近几日进入盘整，但仍存在上行倾向，这将继续令贵金属面临压力，”他说。

分析师表示，黄金的下一道主要支撑水准在7月所创的五年半低点1,077美元。

今日将至少有六位美联储官员在不同场合讲话，交易商将密切关注，以了解美国经济成长及货币政策动向。

市场亦将关注美国上周初请失业金数据。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周二黄金持仓量降至663.43吨，为2008年9月以来最低水准。

其他贵金属亦受到美元走强的打击。白银 接近上日所创的两个半月低点14.22美元。

铂金 周四跌至每盎司974美元，为近七年来最低。钯金 接近两个月低点。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1087.8 2.04 0.19

现货银 14.39 0.1 0.7

现货铂金 883.24 3.74 0.43

现货钯金 581.15 7.93 1.38

COMEX期金 1087.7 2.8 0.26

COMEX期银 14.365 0.102 0.72

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金