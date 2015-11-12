人民币衍生品：境内美元掉期曲线略上行，长端受制于监管层干预预期上行困难

路透北京11月12日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四略上行，其中一年期掉期升水本周稳定在1,170附近，较上周有所回升。交易员称，从中美的利率平价来看，远期曲线远低于应有的水平，长期看有向上的压力。但央行的干预力量让远期购汇急剧萎缩，上行困难。

他们并表示，上两周央行对远期市场干预力度大，不过最近干预变小，加上受美元升值的拉动，掉期曲线有所回升，一年期美元兑人民币掉期升水可能升至1,200附近。

“央行通过加外汇风险准备金直接把远期卡死了，现在基本没什么客户远期购汇，掉期就买的少了，价格也不好说。”一股份行交易员表示，“没有客盘支撑，银行的头寸就这么多，往上走也不容易。”

中国811汇改后，长端美元掉期自2,150点子的年内次高一路走低至900点左右，其中不乏有央行干预因素，而央行连续降息以及降准亦有助力。11月4日起触底回升，本周保持在1,100上方。

北京时间16:40，美元/人民币一周期掉期 报26.8个点子，一个月期 报125个点子，一年期掉期美元升水 报1,185个点子。

中国银行间市场周四主要回购利率变化不大，资金面宽松态势未改。交易员表示，今日市场总体平稳，虽见部分大行供给略减少，但需求仍能得到满足；央行公开市场平价等量续作，维稳姿态延续，短期内流动性仍将保持宽裕。