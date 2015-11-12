更新版 1-台湾个股：新光人寿会持续增持国际板债券，明年上半年余额可达3,000亿

(新增公司方说法)

路透台北11月12日 - 台湾主要保险金融控股公司--新光金控 旗下新光人寿周四表示，今年第三季底其国际板债券投资余额为1,975亿台币，较第二季底的1,763.4亿增约12%，预计年底部位可达2,300亿，明年上半年可望达到3,000亿。

新光金控今日投资人说明会提供资料显示，海外固定收益投资金额较去年同期增32%，主要配置于国际板债券，第三季底国际板债券占海外固定收益投资金额比重已提高至近19%，避险前平均殖利率达4.5%，避险后殖利率也远高于台债。

“还会持续增加国际板债券，明年上半年会达到3,000亿额度，会往固定收益这块去经营。”新光金控副总经理徐顺鋆说。

新光人寿为台湾前五大寿险公司，截至第三季底总投资金额达1兆(万亿)9,362亿台币，年化投资报酬率为3.37%，其中海内外固定收益投资比重高达66.5%，海外固定收益、国际板债券占比分别为42.2%、10.2%，计画透过配置改变提升债息收益，前三季利息收入较去年同期成长20%。

至于第三季底海内外股票投资占比则降至12%，徐顺鋆回应称，今年陆续调整股票资金配置，最主要是考虑流动性问题，看好美国经济展望较好，股市着重区域在美国地区，反观台股则于今年前九月处分展望不佳的手机及DRAM股票，让九月底股票部位几乎来到损益两平点、10月就可转为获利。

台湾的国际板债券在去年风行，各寿险公司多蜂拥买入国际板美元债券、人民币债券(俗称宝岛债)，这排挤了寿险公司对于台湾公债胃纳，导致长债发行频频被财政部截标。