中国经济：亚开行总裁中尾武彦称中国经济不会硬着陆

“如果经济进一步放缓，目前还有财政及货币政策空间可刺激经济...我认为若有必要他们会采取行动，以维持一定的成长率。”

中尾武彦表示，中国当局会尽量避免凯恩斯式经济政策，同时设法达成由民间消费及服务业带头的平顺成长。

他并指出，他希望透过明年春季开始联合提供项目融资，亚开行能与以中国为首的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)合作。

日本与美国未加入亚投行；亚开行及世界银行分别由日本及美国为首，亚投行被视亚开行及世银的对手。但中尾武彦表示，如果透过亚开行及世银的关系，美日两国与亚投行进行间接合作，将符合日本最大利益。