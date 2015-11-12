中国经济：亚开行总裁中尾武彦称中国经济不会硬着陆

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“如果经济进一步放缓，目前还有财政及货币政策空间可刺激经济...我认为若有必要他们会采取行动，以维持一定的成长率。”
中尾武彦表示，中国当局会尽量避免凯恩斯式经济政策，同时设法达成由民间消费及服务业带头的平顺成长。
他并指出，他希望透过明年春季开始联合提供项目融资，亚开行能与以中国为首的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)合作。
日本与美国未加入亚投行；亚开行及世界银行分别由日本及美国为首，亚投行被视亚开行及世银的对手。但中尾武彦表示，如果透过亚开行及世银的关系，美日两国与亚投行进行间接合作，将符合日本最大利益。
中尾武彦表示，他希望缅甸新政府持续推进市场导向经济改革。(完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 王洋/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”