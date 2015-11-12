基金产业：11月对冲基金投资者赎回金额低于前月--SS&C

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦11月11日 - 周三公布的数据显示，11月对冲基金投资者赎回金额低于前月，面对近期市场波动，对冲基金的配比持稳。
SS&C 的GlobeOp资本流动指数(Capital Movement Index)11月上升0.91%，而10月为下降1.27%。这项指标在每月初计算对冲基金申购减去赎回的数量。
SS&C Technologies董事长及执行长Bill Stone表示，这主要是因为资金外流下降所致。
全球股市与债市在8月与9月因全球经济成长疑虑再起，导致波动率上升后，最近几周趋于稳定。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。