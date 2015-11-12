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市场报道 | 2015年 11月 12日 星期四 16:08 BJT

基金产业：11月对冲基金投资者赎回金额低于前月--SS&C

路透伦敦11月11日 - 周三公布的数据显示，11月对冲基金投资者赎回金额低于前月，面对近期市场波动，对冲基金的配比持稳。

SS&C 的GlobeOp资本流动指数(Capital Movement Index)11月上升0.91%，而10月为下降1.27%。这项指标在每月初计算对冲基金申购减去赎回的数量。

SS&C Technologies董事长及执行长Bill Stone表示，这主要是因为资金外流下降所致。

全球股市与债市在8月与9月因全球经济成长疑虑再起，导致波动率上升后，最近几周趋于稳定。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)

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