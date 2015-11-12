基金产业：11月对冲基金投资者赎回金额低于前月--SS&C

路透伦敦11月11日 - 周三公布的数据显示，11月对冲基金投资者赎回金额低于前月，面对近期市场波动，对冲基金的配比持稳。

SS&C 的GlobeOp资本流动指数(Capital Movement Index)11月上升0.91%，而10月为下降1.27%。这项指标在每月初计算对冲基金申购减去赎回的数量。

SS&C Technologies董事长及执行长Bill Stone表示，这主要是因为资金外流下降所致。