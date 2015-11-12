金属期市：铜价守在近六年低点附近，中国数据疲弱带来压力

上海期交所主力1月期铜 小幅收低至每吨37,310元人民币。

高盛分析师指出，“2015年的情况是，供给受到干扰及价格因素导致矿场关闭及维修，铜矿供给增幅缓慢。”

高盛分析师在一篇报告中指出，尽管缺乏供给增长，价格却仍下跌，这反映出需求持续疲软，及倾向通缩的成本环境，这已推动市场进入供应过剩，并削弱成本的支撑。

高盛称，若中国公布更多表现欠佳的数据，可能使铜价下跌更多。

其他金属亦受到本周中国数据的打击。

LME期锌 上涨0.8%，至1,635美元，隔夜曾跌至低见1,553.50美元，创2009年7月以来最低。期铅 升至1,632.5美元，周三曾触及五年低点1,582美元。(完)

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