金属期市：铜价守在近六年低点附近，中国数据疲弱带来压力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上海期交所主力1月期铜 小幅收低至每吨37,310元人民币。
高盛分析师指出，“2015年的情况是，供给受到干扰及价格因素导致矿场关闭及维修，铜矿供给增幅缓慢。”
高盛分析师在一篇报告中指出，尽管缺乏供给增长，价格却仍下跌，这反映出需求持续疲软，及倾向通缩的成本环境，这已推动市场进入供应过剩，并削弱成本的支撑。
高盛称，若中国公布更多表现欠佳的数据，可能使铜价下跌更多。
其他金属亦受到本周中国数据的打击。
LME期锌 上涨0.8%，至1,635美元，隔夜曾跌至低见1,553.50美元，创2009年7月以来最低。期铅 升至1,632.5美元，周三曾触及五年低点1,582美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/蔡美珍；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”