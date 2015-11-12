全球商品：厄尔尼诺和阴霾料导致2016年全球棕榈油产量增长低于预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“若那种情况发生，我们预计2016年棕榈油产量应该会净减少。不过，若干旱天气现已结束，则明年棕榈油产量将净增加，”Mistry称。
他预计2016年全球棕榈油产量将增长150万吨，之前预计为增长250万吨。
Mistry预计棕榈油价格将介于每吨2,100-2,400马币，并预计由于马币疲软，棕榈油价格将在该区间的高端交投。马币兑美元 现位于4.36马币左右，今年迄今已下跌24%。马币走软可降低其他货币持有者购买棕榈油的成本。
Mistry还说，如果马币兑美元走软至4.50马币，则棕榈油价格可能升至2,500马币，但除非原油价格上涨，使得将棕榈油作为生物柴油原料的做法具有吸引力，否则这一水平将无法持续。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”