全球商品：厄尔尼诺和阴霾料导致2016年全球棕榈油产量增长低于预期

“若那种情况发生，我们预计2016年棕榈油产量应该会净减少。不过，若干旱天气现已结束，则明年棕榈油产量将净增加，”Mistry称。

他预计2016年全球棕榈油产量将增长150万吨，之前预计为增长250万吨。

Mistry预计棕榈油价格将介于每吨2,100-2,400马币，并预计由于马币疲软，棕榈油价格将在该区间的高端交投。马币兑美元 现位于4.36马币左右，今年迄今已下跌24%。马币走软可降低其他货币持有者购买棕榈油的成本。

Mistry还说，如果马币兑美元走软至4.50马币，则棕榈油价格可能升至2,500马币，但除非原油价格上涨，使得将棕榈油作为生物柴油原料的做法具有吸引力，否则这一水平将无法持续。(完)