俄罗斯经济：第三季GDP可能较上年同期下滑了5%--央行非正式预估

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透莫斯科11月12日 - 俄罗斯央行分析师在周四的一份报告中写道，今年第三季该国国内生产总值(GDP)估计比上年同期下滑了5%。
该项预估包含在一项月度宏观经济趋势公报中，不过并非代表央行的正式预估。
报告还称，明年第一季以前，俄罗斯经济不太可能恢复环比增长。
俄罗斯联邦统计局预计将在今天或明天公布正式的第三季GDP初估数据。
据官方数据，俄罗斯第二季GDP较上年同期下滑4.6%。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”