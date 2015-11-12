版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 16:20 BJT

俄罗斯经济：第三季GDP可能较上年同期下滑了5%--央行非正式预估

路透莫斯科11月12日 - 俄罗斯央行分析师在周四的一份报告中写道，今年第三季该国国内生产总值(GDP)估计比上年同期下滑了5%。

该项预估包含在一项月度宏观经济趋势公报中，不过并非代表央行的正式预估。

报告还称，明年第一季以前，俄罗斯经济不太可能恢复环比增长。

俄罗斯联邦统计局预计将在今天或明天公布正式的第三季GDP初估数据。

据官方数据，俄罗斯第二季GDP较上年同期下滑4.6%。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐