《汇市简讯》美国数据表明或可逢低吸纳美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 在美国零售销售数据公布后逢低吸纳美元或许能获利
* 分析师预计美国10月零售销售增长0.4%
* 美国9月零售销售较前月增加0.1%，预估为增加0.2%
* 不过美国9月消费者信贷创下纪录
* 这似乎令人预期10月零售销售可能好于预期
* 美元指数报98.94，非农就业数据公布后的高点为99.50。可在98.70或98.51买入美元，分别为非农就业数据公布后涨势的50%和61.8%回档位 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 白云)
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