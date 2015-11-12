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市场报道 | 2015年 11月 12日 星期四 16:27 BJT

《汇市简讯》美国数据表明或可逢低吸纳美元

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* 在美国零售销售数据公布后逢低吸纳美元或许能获利

* 分析师预计美国10月零售销售增长0.4%

* 美国9月零售销售较前月增加0.1%，预估为增加0.2%

* 不过美国9月消费者信贷创下纪录

* 这似乎令人预期10月零售销售可能好于预期

* 美元指数报98.94，非农就业数据公布后的高点为99.50。可在98.70或98.51买入美元，分别为非农就业数据公布后涨势的50%和61.8%回档位 (完)

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