纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦11月12日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：由于未能上破1.0820美元，可能重新测试3月低位1.0460。如果能够回升至1.0830上方，则有望测试1.0980区域。
美元/日圆：我们可能已在上周所及123.60处见顶，或一路回落至122.00。只要未跌穿121.80，就仍然有望上探124.00及8月高位125.30。
欧元/英镑：看来上周的看涨反转可能是超跌反弹。若跌穿0.7040，则很有可能朝0.6935区域和7月低点下滑，之后可能会回升向0.7160区域。
英镑/美元：在1.5027美元筑底后小幅走高，但需要升穿1.5230区域，才有望进入1.5300区域。1.4980区域仍是下行关键区域。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0721 1.0743 -0.20 -11.37 1.2097
美元/日圆 123.00 122.82 0.15 2.96 119.68
欧元/日圆 131.85 131.97 -0.09 -9.21 144.77
美元/瑞郎 1.0063 1.0043 0.20 1.23 0.9941
英镑/美元 1.5185 1.5207 -0.14 -2.49 1.5573
美元/加元 1.3274 1.3259 0.11 14.25 1.1618
澳元/美元 0.7133 0.7058 1.06 -12.67 0.8168
新西兰元/美元 0.6541 0.6555 -0.21 -16.11 0.7797
欧元/瑞郎 1.0791 1.0790 0.01 -10.27 1.2026
欧元/英镑 0.7057 0.7059 -0.03 -9.00 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3150 9.3262 -0.12 -1.00 9.4688
美元/挪威克朗 8.6492 8.5985 0.59 15.75 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”