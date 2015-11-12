路透伦敦11月12日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：由于未能上破1.0820美元，可能重新测试3月低位1.0460。如果能够回升至1.0830上方，则有望测试1.0980区域。

美元/日圆：我们可能已在上周所及123.60处见顶，或一路回落至122.00。只要未跌穿121.80，就仍然有望上探124.00及8月高位125.30。

欧元/英镑：看来上周的看涨反转可能是超跌反弹。若跌穿0.7040，则很有可能朝0.6935区域和7月低点下滑，之后可能会回升向0.7160区域。

英镑/美元：在1.5027美元筑底后小幅走高，但需要升穿1.5230区域，才有望进入1.5300区域。1.4980区域仍是下行关键区域。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0721 1.0743 -0.20 -11.37 1.2097

美元/日圆 123.00 122.82 0.15 2.96 119.68

欧元/日圆 131.85 131.97 -0.09 -9.21 144.77

美元/瑞郎 1.0063 1.0043 0.20 1.23 0.9941

英镑/美元 1.5185 1.5207 -0.14 -2.49 1.5573

美元/加元 1.3274 1.3259 0.11 14.25 1.1618

澳元/美元 0.7133 0.7058 1.06 -12.67 0.8168

新西兰元/美元 0.6541 0.6555 -0.21 -16.11 0.7797

欧元/瑞郎 1.0791 1.0790 0.01 -10.27 1.2026

欧元/英镑 0.7057 0.7059 -0.03 -9.00 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3150 9.3262 -0.12 -1.00 9.4688

美元/挪威克朗 8.6492 8.5985 0.59 15.75 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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