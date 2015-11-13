台湾货币市场：11月13日及本提存期资金预期变化一览表

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月13日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期555.50亿台币。 --公债付息90甲8期14息19.375亿台币。 --财104-7期91天国库券到期250亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --财政部增额发行10年期104甲12期公债，金额300亿台币。 --星展银行发行30年期美元债，金额7,000万美元。 ---------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)322.75亿台币： 11/16 530.00亿台币 11/17 5,479.50亿台币 11/18 1,447.30亿台币 11/19 1,881.50亿台币 11/20 576.50亿台币 11/23 453.05亿台币 11/24 541.00亿台币 11/25 4,621.50亿台币 11/26 1,244.20亿台币 11/27 271.00亿台币 11/30 2,707.00亿台币 12/01 5,742.20亿台币 12/02 2,351.50亿台币 12/03 2,476.50亿台币 --公债付息共64.890405亿台币。 11/14 89甲13期15息 17.7375亿台币 11/16 94甲8期10息 6.00亿台币 11/16 96甲7期8息 9.00亿台币 11/18 93甲9期11息 10.50亿台币 11/24 88甲2期17息 16.50亿台币 11/26 103甲16期1息 5.152905亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜 审校 高洁如)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”