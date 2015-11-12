台湾汇市：台币随韩元收盘小贬，外资稍有汇出但成交清淡

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 外资续卖超股市，稍买美元但不多
* 汇市成交清淡，等待新一轮消息
* 台币明日实质交易区间暂看32.650-32.800
路透台北11月12日 - 台币兑美元 周四收盘小贬，随亚币趋弱。汇银人士称，韩元走贬拖累台币走势，外资虽汇出，但买汇量倒也不大，今日汇市成交创下逾一年半的低位。
他们表示，美国上日休市一日，在清淡市况下，外资进出变化也不大；出口商虽有抛汇，不过量也比先前少了很多。目前市场尚在等待欧洲新一轮的宽松、人民币是否加入SDR等议题厘清。
〞今天蛮淡的，进出口商的量很少，〞一位小型商银交易员说。
他们并指出，若观察目前无本金交割远汇市场(NDF)的情况，一个月的美元/台币已到价平附近，这暗示着目前的美元价位可能是短期市场认为的满足点。
台北外汇经纪公司今日全日成交仅4.32亿美元，是2014年3月18日(4.26亿美元)以来的新低。
今日台币实质交易区间在32.637-32.694；上日交易区间在32.660-32.705。交易员预估，明日台币兑美元区间先看32.650-32.800。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价至价平附近。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.735/32.790，上日收在32.725。
韩元兑美元 今日收报1,158.2，上日收在1,154.9。
台湾股市周四小幅收升，终结此前连五日跌势。 证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超64.99亿台币，连五个交易日卖超共计481.99亿台币。
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日
报价 量
亿美
元 台北外汇经纪公 32.900 32.852 32.630-32.900 32.840 4.32 4.75 司 元太外汇经纪公 32.842 32.850 32.620-32.901 32.901 2.71 3.60 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.015/0.025 美元/台币六个月期 -0.025/-0.005 -0.010/0.010 (完)
台币兑美元现价
台北外汇经纪公司
元太外汇经纪公司
Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”