路透基点：东风日产汽车金融重返市场寻求10亿元人民币融资--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，东风日产汽车金融有限公司在阔别贷款市场四年后再度寻求融资，瑞穗银行负责安排这笔10亿元人民币（1.57亿美元）三年期贷款案，担任牵头行兼簿记行。
消息人士称，贷款将用做运营资本，利率是中国人民银行基准利率的95%。
银行受邀以三个层次参贷：承诺2亿元人民币或以上，获得牵头行头衔，前端费40个基点；承诺1-1.99亿元，获得主办行头衔，前端费30个基点；承诺5,000-9,900万元，获得安排行头衔，前端费20个基点。
其中一位消息人士称，这笔无担保贷款将采用气球式还款方式。
银行回复截止于明天。
借款人上次涉足贷款市场是在2011年7月，当时获得13亿元人民币三年期贷款，包括三部分：A档6亿元循环贷款、B档5亿元定期贷款和C档2亿元定期贷款。
东风日产汽车金融有限公司是日产汽车和东风汽车集团按照65:35的持股比例组建的合资公司，在中国市场提供汽车金融服务。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”