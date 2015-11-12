《汇市简讯》德拉吉讲话推低欧元/美元

0849GMT

* 欧洲央行总裁德拉吉的讲话令欧元/美元再度承压

* 油价下跌和欧元升值的延迟效应令通胀动能减弱

* 欧元/美元在德拉吉讲话后跌至略低于1.0700的水平

* 德拉吉讲话前的利率期货市场走势显然暗示，欧元/美元将走软

* 美国公债与德国公债的收益率之差扩大至1999年以来最阔

* 两年期美国公债和德国公债收益率之差较非农就业数据公布后创出的高点低1个基点，10年期美国公债和德国公债利差为173个基点，关注2015年高点190个基点 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价