香港个股：六福预计财年上半年溢利同比下降40%，因珠宝首饰收入减少

路透香港11月12日 - 香港珠宝零售商--六福集团（国际）有限公司 周四称，预计截至9月底止六个月溢利同比下降大约40%，受累于珠宝首饰收入减等因素；这是本周以来第二家珠宝商发出盈警。

六福在联交所的声明称，财年上半年溢利下跌，主要由于珠宝首饰产品收入减少，小“抢金潮”引致黄金销售比重增加令整体毛利率下降，整体租金开支占营业额比率上升以及有关香港资源控股及其子公司之投资项目亏损扩大。

2014/15年度上半年，六福录得净利8.05亿港元，收入75.4亿港元。

中国内地访港旅客减少拖累香港消费市道转趋疲弱，六福的主要竞争对手--周大福珠宝 此前亦发出盈警，预告截至9月底止六个月溢利同比大减40-50%，上年同期净利为26.9亿港元。

六福上月公布，7-9月财年第二季零售业务之同店销售下跌6%，较首季稍有改善，因中国内地市场录得正增长，香港及澳门则为负增长。

该股今天收跌1.21%，报19.56港元。（完）

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