欧元债市：公债收益率下跌，欧洲央行总裁德拉吉讲话强化宽松预期

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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其他欧元区公债收益率日内跌幅为1-4个基点。
关于欧洲央行将放松政策的预期与美国货币政策预期形成鲜明对比。多数分析师预计美联储将在下月进行近十年来首次升息。受此影响，美国五年期公债 和德国五年期公债 收益率之差扩大至1999年以来最大水平。
“我们从德拉吉的讲话中可以看出，他不希望令市场失望。他不想看到欧洲央行12月作出政策决定后，市场给出负面反应，”KBC策略师Piet Lammens称。
本周稍早公布的一项路透调查显示，分析师认为欧洲央行12月几乎肯定会进一步放松政策，而且该央行还在考虑将QE购债范围扩大至市政债券。
货币市场目前几乎完全预期欧洲央行存款利率将在12月下调10个基点。
德拉吉周四表示，核心通胀持续好转的迹象有所减弱。这提升了进一步放松政策的预期。
但欧洲央行执委科尔称，欧洲央行没有义务立即行动，将“基于经济而非金融市场”的表现作出决定。他表示，12月份的经济预期将有助欧洲央行作出决定。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/刘秀红；审校 蔡美珍/李婷仪)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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