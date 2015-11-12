欧元债市：公债收益率下跌，欧洲央行总裁德拉吉讲话强化宽松预期

其他欧元区公债收益率日内跌幅为1-4个基点。

关于欧洲央行将放松政策的预期与美国货币政策预期形成鲜明对比。多数分析师预计美联储将在下月进行近十年来首次升息。受此影响，美国五年期公债 和德国五年期公债 收益率之差扩大至1999年以来最大水平。

“我们从德拉吉的讲话中可以看出，他不希望令市场失望。他不想看到欧洲央行12月作出政策决定后，市场给出负面反应，”KBC策略师Piet Lammens称。

本周稍早公布的一项路透调查显示，分析师认为欧洲央行12月几乎肯定会进一步放松政策，而且该央行还在考虑将QE购债范围扩大至市政债券。

货币市场目前几乎完全预期欧洲央行存款利率将在12月下调10个基点。

德拉吉周四表示，核心通胀持续好转的迹象有所减弱。这提升了进一步放松政策的预期。

但欧洲央行执委科尔称，欧洲央行没有义务立即行动，将“基于经济而非金融市场”的表现作出决定。他表示，12月份的经济预期将有助欧洲央行作出决定。(完)

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