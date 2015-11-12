香港个股：山水水泥及子公司收到建行和招行等债权人立即还款通知

路透香港11月12日 - 已向法院提交清盘呈请的中国山水水泥集团有限公司 周四称，收到多位债权人立即偿还贷款之通知，其中包括建设银行 以及招商银行 。

山水水泥在联交所的声明称，其香港附属公司中国先锋水泥收到建行亚洲的函件，要求立即偿还一笔总额约5,000万美元的离岸贷款，并表明倘先锋未能于11月11日下午4时正之前悉数偿还上述贷款，建行将对先锋采取法律行动。

此外，另一间子公司山东山水水泥收到中国债权人发出的多封电子邮件及函件，其中包括招商银行 发出的一封有关一笔6亿元人民币的循环贷款提前到期并要求立即偿还（未偿还本金额约4.94亿元）的函件。

山水水泥称，该公司在回覆债权人时指出，在山东山水今天到期及应付的20亿元票据--15山水SCP001 发生违约后，集团面临因债权人行动而不稳定的风险，该公司已提交清盘呈请及提出申请，以期共同临时清算人将同债权人进行协商，并推动达成一项符合全体利益相关者最佳利益的整体重组计划。

山水水泥并称，委任共同临时清算人之申请已押后至11月18日（开曼群岛时间），届时Mangatal法官将在法官议事室主持对席聆讯。

以离岸公司形式在香港上市的山水水泥偿付债务面临困难，原因包括上市公司因控制权变动须提早赎回部分债务以及今年上半年业绩由盈转亏，整个集团出现现金紧绌。

山水水泥自今年4月中起停牌，因公众持股量低于监管要求以及发生股权纠纷。该公司主要股东包括天瑞集团、山水投资、亚洲水泥 以及中国建材 。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)