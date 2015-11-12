欧洲汇市：英镑触及三个月高点，因德拉吉讲话拖累欧元

与之形成对比的是，英国周三公布的薪资和劳动力市场报告喜忧参半，支持英国央行或在2016年第三或第四季升息的预期。

英镑兑欧元 涨0.2%至0.7041，创8月中旬以来最高。交易商称，若欧元跌穿8月18日所及0.7027水平，则将下探7月低位0.6935英镑。

英镑兑美元 小跌至1.5195，较上周五所及七个月低位1.5027高出近1%。该汇价周三曾升至1.52美元上方。

“欧元受到德拉吉讲话的拖累。看来他不会退缩。而英国近期的数据表现不一，表明英国央行仍可能在明年某个时候升息。所以，欧元/英镑可能跌向8月所及水准，”伦敦一位现汇交易商称。

“鉴于英国央行仍不情愿承诺升息，英镑/美元近期的反弹可能只是压力缓解后的上涨，有可能在1.52美元区域结束，”FXTM分析师Lukman Otunuga称。(完)

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