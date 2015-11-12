台湾金融：考量敌意并购，金管会延长被收购公司回应期限至10日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月12日 - 台湾金管会周四称，考量在敌意并购情形，被收购公司事先并不知情，为给予被收购公司较长的回应时间以利向股东说明其立场，修正被收购公司提出回应期限由7日延长为10日。
金管会新闻稿并指出，现行收购期间下限也因应配合调整，由现行的10日修正为20日。
此外，金管会也增订对非特定人为不动产投资信托受益证券(REITS)，应先向金管会申报并公告后，才可以为之。(完)
(记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”