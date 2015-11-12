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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 17:42 BJT

台湾金融：考量敌意并购，金管会延长被收购公司回应期限至10日

路透台北11月12日 - 台湾金管会周四称，考量在敌意并购情形，被收购公司事先并不知情，为给予被收购公司较长的回应时间以利向股东说明其立场，修正被收购公司提出回应期限由7日延长为10日。

金管会新闻稿并指出，现行收购期间下限也因应配合调整，由现行的10日修正为20日。

此外，金管会也增订对非特定人为不动产投资信托受益证券(REITS)，应先向金管会申报并公告后，才可以为之。(完)

(记者 詹静宜 审校 曾祥进)

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