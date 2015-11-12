《全球汇市》欧元回落至1.07美元下方，受德拉吉讲话打击

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“澳洲亮丽的消费者信心和就业数据，支持了分析师们希望澳洲央行今年维持利率不变的呼声，”摩根士丹利策略师在报告中称。
“但是，澳洲经济反弹的可持续性存在疑问。当前的澳元强势只能带来一些策略上做多的机会，兑美元 有望涨向0.74美元，但长期前景依然偏空。”
澳元在欧洲时段盘初小幅回落，兑美元日内涨1.1%，报0.7136美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0715 1.0743 -0.26 -11.42 1.2097
美元/日圆 122.97 122.82 +0.12 +2.75 119.68
欧元/日圆 131.78 131.97 -0.14 -8.97 144.77
美元/瑞郎 1.0038 1.0043 -0.05 +0.98 0.9941
英镑/美元 1.5183 1.5207 -0.16 -2.50 1.5573
美元/加元 1.3276 1.3259 +0.13 +14.27 1.1618
澳元/美元 0.7130 0.7058 +1.02 -12.71 0.8168
新西兰元/美元 0.6546 0.6555 -0.14 -16.04 0.7797
欧元/瑞郎 1.0761 1.0790 -0.27 -10.52 1.2026
欧元/英镑 0.7054 0.7059 -0.07 -9.04 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3002 9.3262 -0.28 -1.78 9.4688
美元/挪威克朗 8.6831 8.5985 +0.98 +16.21 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 刘秀红/汪红英/蔡美珍/白云/李婷仪/高琦/陈宗琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”