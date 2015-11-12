亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，尾盘获利了结抛盘抹去早前涨幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“今日市场缺乏方向感，”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa称。
“价格先是受到中国汽车销售数据的提振，但因为部分投资者在尾盘时解除多头头寸，导致市场又将涨幅回吐。”
中国汽车工业协会周三公布，中国10月汽车销量同比增长11.8%，达到220万辆。中国政府降低小排量汽车税负，似乎正在推动中国汽车市场反弹。由于经济成长放缓，中国车市今年面临萎缩风险。
“市场似乎将在155日圆左右触底，但抛单往往会在160日圆左右杀入。TOCOM期胶暂时将处于窄幅区间，”Tazawa称。
上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨40元人民币，收于每吨10,760元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤118.9美分，与前一交易日持平。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/刘秀红；审校 蔡美珍/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”