亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，尾盘获利了结抛盘抹去早前涨幅

“今日市场缺乏方向感，”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa称。

“价格先是受到中国汽车销售数据的提振，但因为部分投资者在尾盘时解除多头头寸，导致市场又将涨幅回吐。”

中国汽车工业协会周三公布，中国10月汽车销量同比增长11.8%，达到220万辆。中国政府降低小排量汽车税负，似乎正在推动中国汽车市场反弹。由于经济成长放缓，中国车市今年面临萎缩风险。

“市场似乎将在155日圆左右触底，但抛单往往会在160日圆左右杀入。TOCOM期胶暂时将处于窄幅区间，”Tazawa称。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨40元人民币，收于每吨10,760元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤118.9美分，与前一交易日持平。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/刘秀红；审校 蔡美珍/张涛)