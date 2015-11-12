中国新债：黑龙江定向发行82.85亿元一般债，利率较下限上浮15%

路透北京11月12日 - 中国黑龙江省财政厅周四公告，今日采用定向承销方式发行了总额82.8521亿元人民币的一般地方政府债，含三年、五年、七年和10年四个期限，中标利率较下限均上浮15%。

其中，四个期限利率依次为3.23%、3.46%、3.65%和3.63%；发行规模上，除10年期为10.8521亿元外，其余各期限均为24亿元。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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