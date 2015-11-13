重温稿--台湾货币市场：短率续处低位，需求疲弱增添提存期初银行负数操作难度

* 短率续处低位 * 市场资金需求疲弱 * 短票、RP利率趋跌 记者 詹静宜 路透台北11月12日 - 台湾银行间短率周四续处低位。资金调度人员指出，由于市场资 金需求疲弱不振，增添新提存期银行间负数操作难度，且央行冲销银行间隔夜拆款资金力道 略显不足，本周单日超额准备一度高达388亿台币，凸显银行间资金水位高涨，短率只能贴 紧低位。 他们表示，此前提存期期初仍会偶见单日超额准备为负数，但在资金供给远大过需求的 情况下恐不复见，近期资金需求者寥寥可数，资金供给方急寻有效去化管道，以免资金滥在 帐上，致便宜资金满溢。 〞大家还是多钱，很好拆，但借的钱变少，因为借了也没地方去。〞一位拆入方民营银 行资调人员说。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.300% 0.300% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.320% 0.270-0.320% --一周拆款利率区间 0.290-0.380% 0.280-0.380% **短票利率靠向低位** 短票市场方面，大型票券资调人士表示，目前票源仍旧供不应求，且上日有少数银行承 作30天期短票在0.37%，带动今日短票交投试图续探低位，周五发票量虽例行性增温，但难 以满足银行间踊跃买票需求，交投持续以区间低位优先成交为原则。 〞短票利率都没有止跌，都一直往下走，下一个关卡就看0.36%。〞一位大型票券交易 员说。 另位票券交易员指出，目前钱多票少的情势依旧，银行若未提前一天框券，就会买不到 足够票源，银行为急寻销钱管道，也去抢标今日的台电五个月天期商业本票，得标区间落在 0.468-0.473%，低于预期，〞只要信评好的公司一有标售银行都抢着要。〞 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.38%，少数成交在0.375%， 区间低位稍低于上日；60天期、90天期短票利率主要成交在0.39%和0.40%，大致持平上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 388%，前日则为0.386%；上日成交量55.73亿台币，前日109.1亿台币。 台湾央行周四公布，今日共发行5,889.8亿台币定存单；与今日存单到期金额5,887.8亿 台币相较，存单发行余额增2亿；周五央行存单到期金额为555.5亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为303亿台币，累积超额准备2,671亿台币、加 计前期1%的超额准备达3,685亿台币。 **RP利率趋跌** 附买回(RP)利率方面，交易员表示，现在整体市场资金过于宽裕，寿险及投信端资金去 化压力增高，对RP交投利率较不坚持，让RP利率仍有趋跌空间。 他们指出，券商间资金缺口不大、RP券源短缺，预计RP利率还有机会向下测试，明日交 割300亿台币10年期公债104/12R，对市场资金调度影响料微乎其微。 〞真得很多钱，有客户只要券不管利率。〞一位大型票券商交易员说。 票券商方面，交易员指出，随着投信端资金不断涌入，将短天期公债RP利率由0.33%降 至0.30%，客户端为寻求资金停泊管道，也普遍接受利率水平向下修正。 短线大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率趋跌；今日短天期公债附买回利率区 间落在0.30-0.35%，区间低位略往下移；短天期公司债附买回利率区间在0.35-0.37%，大致 持平上日。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。 今日证券商10天期公债的附买回利率交投则持稳低位，主要成交在0.40%，少数新承作 交投或见0.39%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50%，部分见0.49%。(完) (审校 曾祥进)