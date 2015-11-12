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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 18:49 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货略微收高，因行业数据显示产量下降

路透吉隆坡11月12日 - 马来西亚棕榈油期货周四略微收高，因行业数据显示产量下降，从而为棕榈油期货提供支撑。

指标1月棕榈期货合约 收涨0.1%，报2,333马币(535.09美元)。

“除去马币下跌外，SPPOMA公布的数据显示11月前10天产量(较上月同期)减少30%，”吉隆坡一交易商称。

“产量下降支撑了棕榈油价格，但我认为这不会持久，”

棕榈油价格亦因马币走软而获得支撑。马币兑美元 周四一度下跌，尾盘时收平。

成交量为35,674口，略高于35,000口的日常成交量。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)

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