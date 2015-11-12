马来西亚期市：棕榈油期货略微收高，因行业数据显示产量下降

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透吉隆坡11月12日 - 马来西亚棕榈油期货周四略微收高，因行业数据显示产量下降，从而为棕榈油期货提供支撑。
指标1月棕榈期货合约 收涨0.1%，报2,333马币(535.09美元)。
“除去马币下跌外，SPPOMA公布的数据显示11月前10天产量(较上月同期)减少30%，”吉隆坡一交易商称。
“产量下降支撑了棕榈油价格，但我认为这不会持久，”
棕榈油价格亦因马币走软而获得支撑。马币兑美元 周四一度下跌，尾盘时收平。
成交量为35,674口，略高于35,000口的日常成交量。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”