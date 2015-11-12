国际油市：亚洲柴油裂解价差升至逾一个月高位，因库存下降

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月12日 - 亚洲柴油裂解价差周四升至逾一个月高位，行业消息人士称这是因新加坡库存大幅下降。
贸易机构International Enterprise的最新数据显示，包括柴油和航煤在内的新加坡陆上馏分油库存，下降16%至四个月低点1,106万桶。
数据显示从新加坡至印尼和南非的柴油装运量增长，而自马来西亚的进口下降，助推了库存的下降。
数据还显示，对澳洲和印尼的航煤出口也增长。
台湾中油一位发言人表示，公司将其在Talin的日产能80,000桶的中油催化裂化装置(RFCC)的关闭期延长。
发言人表示，公司在努力重启这座RFCC装置，之前该座装置8月起进行维护，当时发生了一场火灾，对管道形成了损坏。
行业知情人士称，中油公司目前计划在12月1日重启这座RFCC，不过需要获得当局的批准。
Byco Petroleum Pakistan一位高管表示，公司计划在新炼厂加大产能利用率之后，将巴基斯坦对进口油品依赖程度减少近65%。
新加坡现货市场上，有一笔航煤交易达成，没有达成柴油交易。
BP以较11月25日-12月1日新加坡平均报价平价的水准，向中石油出售130,000桶11月27日-12月1日船期的航煤。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”