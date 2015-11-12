国际油市：亚洲柴油裂解价差升至逾一个月高位，因库存下降

路透新加坡11月12日 - 亚洲柴油裂解价差周四升至逾一个月高位，行业消息人士称这是因新加坡库存大幅下降。

贸易机构International Enterprise的最新数据显示，包括柴油和航煤在内的新加坡陆上馏分油库存，下降16%至四个月低点1,106万桶。

数据显示从新加坡至印尼和南非的柴油装运量增长，而自马来西亚的进口下降，助推了库存的下降。

数据还显示，对澳洲和印尼的航煤出口也增长。

台湾中油一位发言人表示，公司将其在Talin的日产能80,000桶的中油催化裂化装置(RFCC)的关闭期延长。

发言人表示，公司在努力重启这座RFCC装置，之前该座装置8月起进行维护，当时发生了一场火灾，对管道形成了损坏。

行业知情人士称，中油公司目前计划在12月1日重启这座RFCC，不过需要获得当局的批准。

Byco Petroleum Pakistan一位高管表示，公司计划在新炼厂加大产能利用率之后，将巴基斯坦对进口油品依赖程度减少近65%。

新加坡现货市场上，有一笔航煤交易达成，没有达成柴油交易。

BP以较11月25日-12月1日新加坡平均报价平价的水准，向中石油出售130,000桶11月27日-12月1日船期的航煤。(完)

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