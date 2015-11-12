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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 19:34 BJT

东南亚股市：受外资抛盘打压多数收低，电讯类股拖累泰国股市下挫

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 338.08 -1.10 -0.32 -17.70 410.77

新加坡 2959.01 -22.58 -0.76 -12.07 3365.15

马来西亚 1663.20 -2.12 -0.13 -5.57 1761.25

泰国 1384.29 -5.86 -0.42 -7.57 1497.67

印尼 4462.23 10.64 +0.24 -14.63 5226.95

菲律宾 6909.82 -73.90 -1.06 -4.44 7230.57

越南 605.58 2.05 +0.34 +10.99 545.63

(完)

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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 王洋)

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