国际油市：亚洲燃料油价差持稳，预计有更多套利船货流入

路透新加坡11月12日 - 亚洲180-cst和280-cst燃料油价差周四连续第三日保持不变，裂解价差也基本上持平，因供给充足。

“之前看到的供给过剩不见了，但仍然有很多供给，”一位在新加坡的交易员说。

尽管380-cst和180-cst燃料油价差从大约一个月前的5-6美元下降到目前的2-3美元，但这仍表明市场供给量良好，这位交易员说。

交易员还表示，12月和1月预计有更多的套利供给，可能令价差走阔。

路透的船运数据显示，壳牌本周租用一艘巨型油轮，将在11月末从鹿特丹装运，1月在新加坡卸货。

交易员表示，据传Koch也租用一艘超级油轮从西方装运，在新加坡卸货，时间与壳牌一致。

据International Enterprise周四公布的数据，11月11日止当周新加坡陆上燃料油库存升66.1万桶至两周高位2,630万桶。

委内瑞拉、俄罗斯、马来西亚仍是主要的出口国，数据显示，这三国在11月5-11日的当周总计供应509,427吨燃料油。

韩国和马来西亚是主要的出口市场，同期吸纳了约154,376吨燃料油。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻