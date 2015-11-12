国际油市：亚洲石脑油逆价差创6月中以来最高，汽油裂解价差跳涨

路透新加坡11月12日 - 亚洲石脑油近月12月下半月价格较其后一个月合约的价格周四高出5.50美元/吨，这是6月15日以来的最高逆价差。

逆价差反映出市场坚挺，相反正价差则表明市场偏弱。

需求仍很活跃，马来西亚的Titan标购12月16-25日到岸Pasir Gudang的石脑油。

该公司一直在定期购买石脑油，最近一次是采购的一艘12月上半月到岸的石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水为较低的个位数。

前一日韩国的KPIC和Lotte Chemical各购买一艘12月下半月的石脑油。

交易员表示， KPIC支付的价格是C&F价每吨较日本报价升水约2美元，Lotte支付的价格是平价至升水1美元之间。

台塑石化也完成了12月石脑油的采购。

其购买了约10万吨12月下半月到岸麦寮港的石脑油。

亚洲汽油裂解价差跳升近13%至每桶11.28美元，创下近一个月最高。

新加坡现货市场上有三笔交易达成。

SK能源以每桶59.60美元向中石油出售一艘船期为11月30日-12月4日的95号汽油船货。

维多以每吨449.50美元向丸红出售一艘1月上半月石脑油船货，并以每吨3.50美元与BP签署一12月下半月/1月上半月石脑油价差合约。(完)

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