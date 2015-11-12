欧元债市：公债收益率逆转升势，德拉吉讲话强化进一步放宽政策预期

路透伦敦11月12日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四逆转盘初升势，因欧洲央行总裁德拉吉强调央行准备扩大其货币刺激计划，以抗击低通胀。

德拉吉在欧洲议会发表讲话时表示，核心通胀持续反弹的迹象减弱，央行准备动用职责范围内的所有可用工具。

他的讲话巩固了市场对欧洲央行下月将进一步放宽政策的预期，尽管该行执委科尔谨慎表示，关于是否在12月3日欧洲央行会议上推出更多刺激措施的讨论仍没有结果。

德国10年期公债 收益率开盘时上涨1个基点，最新持平在0.61%，巩固本周的跌势，因投资者对欧洲央行调降存款利率并扩大量化宽松计划规模的预期升温。

多数其他欧元区公债收益率周四持平至小跌。

关于欧洲央行将放松政策的预期与美国货币政策预期形成鲜明对比。多数分析师预计美联储将在下月进行近10年来首次升息。受此影响，美国五年期公债 和德国五年期公债 收益率之差扩大至1999年以来最高水平。

路透周一独家报导，欧洲央行内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。 据知情人士称，欧洲央行正在考虑是否购买市政债券，例如巴黎市或德国巴伐利亚州等地的市政债券。据知情人士了解，欧洲央行有可能扩大规模逾1万亿欧元的刺激计划。

货币市场目前几乎完全消化了欧洲央行存款利率将在12月下调10个基点的预期。