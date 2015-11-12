金属期市：铜价下滑至六年低点，因美元走强和中国基金卖出

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 欧洲央行官员讲话带动美元上涨，欧元下跌
* 中国信贷活动降至15个月低位
* LME铜库存增加4,750吨
* 镍价降至两个半月低位
路透伦敦11月12日 - 期铜价格周四降至逾六年最低水准，受累于美元上涨、中国信贷数据疲弱和库存增加令投资者担心供应过剩。
期铜价格在六个交易日中第五日下跌，伦敦金属交易所(LME)其他金属价格也下跌，此前中国基金大举卖出，分析师称价格可能进一步下跌。
美元指数 上涨，拖累金属下挫。欧洲央行总裁的讲话强调该央行准备进一步刺激经济，拖累欧元下跌，带动美元走坚。
LME三个月期铜 盘中触及2009年7月来最低水准每吨4,800美元，但之后小幅反弹，收低2.4%，报4,823.50美元。
铜价可能在未来几周延续跌势，降至2009年6月低位4,397美元，德国商业银行技术分析师Axel Rudolph说，他说技术图形预示价格将进一步下跌。
交投最活跃的1月沪铜 下滑至36,310元人民币的低位，此为2009年7月来最低。
“从表面上看，宏观人气是目前影响市场的主要因素，美元上涨和中国数据走弱打击金属市场，”花旗集团分析师David Wilson说。
尽管中国10月末M2增速创15个月新高，但当月新增贷款远低预期，且社会融资规模增量创 15个月新低，显示实体经济下行压力仍有增无减，企业融资需求持续疲弱态势不改。
Wilson补充说，本周市场主要特点是中国基金在上海期交所大量卖出。
“受到这些中国(基金卖出)影响，我们看到一些在LME作多的基金不得不轧平这些多头头寸。”
LME库存数据也令铜价承压。LME数据显示，铜库存增加4,750吨，加重对铜市供应过剩的担忧。
LME期铝 收低1.7%，报1,492美元。期锌 跌0.5%，收报1,615美元。期铅 下滑0.2%，报1,617美元。
期锡 收跌1.4%，报14,620美元。期镍 下跌2.7%，收报9,410美元，此为两个半月低位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”