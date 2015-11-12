金属期市：铜价下滑至六年低点，因美元走强和中国基金卖出

* 欧洲央行官员讲话带动美元上涨，欧元下跌

* 中国信贷活动降至15个月低位

* LME铜库存增加4,750吨

* 镍价降至两个半月低位

路透伦敦11月12日 - 期铜价格周四降至逾六年最低水准，受累于美元上涨、中国信贷数据疲弱和库存增加令投资者担心供应过剩。

期铜价格在六个交易日中第五日下跌，伦敦金属交易所(LME)其他金属价格也下跌，此前中国基金大举卖出，分析师称价格可能进一步下跌。

美元指数 上涨，拖累金属下挫。欧洲央行总裁的讲话强调该央行准备进一步刺激经济，拖累欧元下跌，带动美元走坚。

LME三个月期铜 盘中触及2009年7月来最低水准每吨4,800美元，但之后小幅反弹，收低2.4%，报4,823.50美元。

铜价可能在未来几周延续跌势，降至2009年6月低位4,397美元，德国商业银行技术分析师Axel Rudolph说，他说技术图形预示价格将进一步下跌。

交投最活跃的1月沪铜 下滑至36,310元人民币的低位，此为2009年7月来最低。

“从表面上看，宏观人气是目前影响市场的主要因素，美元上涨和中国数据走弱打击金属市场，”花旗集团分析师David Wilson说。

尽管中国10月末M2增速创15个月新高，但当月新增贷款远低预期，且社会融资规模增量创 15个月新低，显示实体经济下行压力仍有增无减，企业融资需求持续疲弱态势不改。

Wilson补充说，本周市场主要特点是中国基金在上海期交所大量卖出。

“受到这些中国(基金卖出)影响，我们看到一些在LME作多的基金不得不轧平这些多头头寸。”

LME库存数据也令铜价承压。LME数据显示，铜库存增加4,750吨，加重对铜市供应过剩的担忧。

LME期铝 收低1.7%，报1,492美元。期锌 跌0.5%，收报1,615美元。期铅 下滑0.2%，报1,617美元。

期锡 收跌1.4%，报14,620美元。期镍 下跌2.7%，收报9,410美元，此为两个半月低位。(完)

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