芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因技术性买盘和出口需求强劲

路透芝加哥11月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上扬，受助于技术性买盘、迹象显示出口需求强劲和现货大豆市场走高。

大豆期货早盘走低，但CBOT-1月合约 跌至接近周三低位后寻获支持。

豆油期货也收涨，在12月合约触及9月24日来最低水准后，低吸买家入市。

现货市场上涨也扶助支撑期货市场。

美国农业部周四早上公布，民间出口商报告销售30万吨2015/16销售年度交割的美国大豆到中国。

1月大豆期货合约 收升2-1/4美分，报每蒲式耳8.63美元。

12月豆粕合约 收跌2.6美元，报每短吨291.4美元。12月豆油合约 升0.26美分，报27.44美分。

今日CBOT大豆预估成交量为240,698口，豆粕为140,592口，豆油为115,092口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)