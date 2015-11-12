芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因技术性买盘和出口需求强劲

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥11月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上扬，受助于技术性买盘、迹象显示出口需求强劲和现货大豆市场走高。
大豆期货早盘走低，但CBOT-1月合约 跌至接近周三低位后寻获支持。
豆油期货也收涨，在12月合约触及9月24日来最低水准后，低吸买家入市。
现货市场上涨也扶助支撑期货市场。
美国农业部周四早上公布，民间出口商报告销售30万吨2015/16销售年度交割的美国大豆到中国。
1月大豆期货合约 收升2-1/4美分，报每蒲式耳8.63美元。
12月豆粕合约 收跌2.6美元，报每短吨291.4美元。12月豆油合约 升0.26美分，报27.44美分。
今日CBOT大豆预估成交量为240,698口，豆粕为140,592口，豆油为115,092口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。