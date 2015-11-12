全球金市：金价跌至六年低位附近，因预期美联储下月升息

* 金价在过去12日中第11日下跌

* 铂金触及近七年低点，因ETF铂金持仓量减少

路透纽约/伦敦11月12日 - 金价周四下跌至2010年初来最低水准，受累于预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)有望在下月升息。

现货金 跌穿位于7月低位1,077美元的技术支撑水准，下挫1%，至2010年2月来最低每盎司1,074.26美元，在过去12日中第11日下跌。在1940 GMT，现货金下滑0.3%，报1,082.26美元。

美国12月期金 收跌3.90美元，报1,081.00美元。

“我们预计金价将进一步小幅下跌，因为预计美联储在12月升息，”Capital Economics分析师Simona Gambarini说。

美联储主席叶伦周四出席一会议，但她没有对美国升息时机或美国经济发表任何言论。

多位美联储官员周四也发表讲话，纽约联储总裁杜德利称，在快速收紧货币政策前等待通胀攀升过长时间将加大经济硬着陆的风险。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares 的黄金持仓量下降至2008年9月来最低水准。

现货银 下滑0.7%，触及两个半月新低14.17美元。现货钯金 大跌3%，至8月底来最低555.25美元。现货铂金 扩大跌幅，降至近七年低位868.75美元。钯金和铂金均因上市交易基金持仓量减少而受创。

“上市交易基金(ETF)目前持有的铂金和钯金规模仍然很高，分别相当于全球供应量的32%和29%，”Natixis分析师Bernard Dahdah说。(完)

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