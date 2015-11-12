美股盘后：思科大跌4%，此前公布第一季业绩

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透11月12日 - 思科 周四在美股盘后交易股价急跌4%，此前该公司公布业绩。
思科公布，第一季营收增长3.6%，因对其高端交换设备和数据中心服务的需求上升。
思科公布，截至10月24日的第一季净利上升至24.3亿美元，或每股收益为0.48美元，上年同期分别为18.3亿美元和0.35美元。
第一季营收上升至126.8亿美元，上年同期为122.5亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。