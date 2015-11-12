美股盘后：思科大跌4%，此前公布第一季业绩

路透11月12日 - 思科 周四在美股盘后交易股价急跌4%，此前该公司公布业绩。

思科公布，第一季营收增长3.6%，因对其高端交换设备和数据中心服务的需求上升。

思科公布，截至10月24日的第一季净利上升至24.3亿美元，或每股收益为0.48美元，上年同期分别为18.3亿美元和0.35美元。

第一季营收上升至126.8亿美元，上年同期为122.5亿美元。(完)