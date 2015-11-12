澳新经济指标预测--11月13日-11月20日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月9日当周 11月13日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 50.70 0200 新西兰公债外资持有比例 10月 -- 64.1% 11月16日当周 11月15日(日) 2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 -- +0.1% (较上年同期) -- +5.9% 11月16日(一) 0030 澳洲新车销售 10月 -- +5.5% 11月17日(二) 暂无重要经济数据公布。 11月18日(三) 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.3% 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第三季 -- -0.3% 产出物价 -- -0.2% 11月19日(四) 暂无重要经济数据公布。 11月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”