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市场报道 | 2015年 11月 13日 星期五 06:22 BJT

《美国重要政经日程》--11月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 商务部公布10月份零售销售报告

1330 - 劳工部公布10月份生产者物价指数(PPI)

1330 - 农业部公布一周出口销售报告(因退伍军人节假期推迟发布)

1500 - 商务部公布9月份商业库存报告

1530 - 美国能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存(因退伍军人节假期而推迟发布)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 龚芳)

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