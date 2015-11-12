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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 06:38 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 78.76 -1.09 -1.37 3968415

京东 28.78 +0.90 +3.23 15861503

新浪 48.13 +0.11 +0.23 459796

搜狐 51.68 -0.46 -0.88 249598

网易 153.34 +3.27 +2.18 2999535

百度 198.14 -1.35 -0.68 3157822

台湾

台湾积体电路 22.24 -0.34 -1.51 1833475

联电 1.88 -0.02 -1.05 276048

日月光 5.55 +0.00 +0.00 189048

硅品精密 6.70 +0.03 +0.45 350238

和信超媒体 0.59 +0.03 +4.89 49501

友达 2.74 -0.04 -1.44 129092

中华电信 30.33 +0.14 +0.46 38393

台湾国际航电 36.28 -1.35 -3.59 1322649

香港

中国移动 59.15 +0.62 +1.06 95070

中国联通 12.83 +0.36 +2.89 130186

中国电信 51.85 +0.86 +1.69 9249

中芯国际 5.53 +0.65 +13.32 100342

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 105

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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