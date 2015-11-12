《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月12日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 78.76 -1.09 -1.37 3968415
京东 28.78 +0.90 +3.23 15861503
新浪 48.13 +0.11 +0.23 459796
搜狐 51.68 -0.46 -0.88 249598
网易 153.34 +3.27 +2.18 2999535
百度 198.14 -1.35 -0.68 3157822
台湾
台湾积体电路 22.24 -0.34 -1.51 1833475
联电 1.88 -0.02 -1.05 276048
日月光 5.55 +0.00 +0.00 189048
硅品精密 6.70 +0.03 +0.45 350238
和信超媒体 0.59 +0.03 +4.89 49501
友达 2.74 -0.04 -1.44 129092
中华电信 30.33 +0.14 +0.46 38393
台湾国际航电 36.28 -1.35 -3.59 1322649
香港
中国移动 59.15 +0.62 +1.06 95070
中国联通 12.83 +0.36 +2.89 130186
中国电信 51.85 +0.86 +1.69 9249
中芯国际 5.53 +0.65 +13.32 100342
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 105
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”