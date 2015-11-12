加拿大股市：收低1.61%，金融和能源类股领跌

路透多伦多11月12日 - 加拿大股市周四跌至六周来最低收位，大宗商品和景气资源类股承压并波及其他类股，金融股亦深跌。

Caldwell Securities投资经理人John Kinsey说道，“大盘下滑，大宗商品的影响确实很大，”并暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的轮番讲话并没有带来助益。

金融股下滑1.6%，能源股重挫2.3%，拖累大盘指数录得10月30日来最大跌幅。

威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 对指数影响最大，该股重挫6.2%，报98.14加元。

多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 跌214.75点或1.61%，报13,127.18，10个主要分类指数均收跌。(完)

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