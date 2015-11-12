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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 06:35 BJT

****日韩经济指标预测--11月13日-11月20日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值        前值
       
    11月9日当周
    
    11月13日(五)
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月         --          38.70
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月         --          42.20       
    0430 日本工业生产                            9月修正值         --          +1.0%
    0430 日本产能利用率指数(较前月)                    9月         --          -0.9%
    
    11月16日当周
    
    11月15日-16日
     --  日本国内生产总值(GDP)(较上季)              第三季        -0.1%        -0.3%
                            (环比年率)                            -0.2%        -1.2%  
    
    11月15日(日)   
     --  韩国贸易收支(亿美元)                   10月修正值          --        顺差67
                       出口                                         --        -15.8%
                       进口                                         --        -16.6%    
    
    11月16日(一)
    暂无重要数据公布。
    
    11月17日(二)
    暂无重要数据公布。
    
    11月18日(三)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月          --         -0.3%
                               (较上年同期)                         --         -4.5%
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         10月          --     逆差1,145
             出口(较上年同期)                         10月          --          0.6%
             进口(较上年同期)                                       --        -11.1% 
    
    11月19日(四)
    暂无重要数据公布。
    
    11月20日(五)
    暂无重要数据公布。(完)

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