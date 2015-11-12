日韩经济指标预测--11月13日-11月20日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月9日当周 11月13日(五) 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 38.70 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 42.20 0430 日本工业生产 9月修正值 -- +1.0% 0430 日本产能利用率指数(较前月) 9月 -- -0.9% 11月16日当周 11月15日-16日 -- 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 -0.1% -0.3% (环比年率) -0.2% -1.2% 11月15日(日) -- 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 -- 顺差67 出口 -- -15.8% 进口 -- -16.6% 11月16日(一) 暂无重要数据公布。 11月17日(二) 暂无重要数据公布。 11月18日(三) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- -0.3% (较上年同期) -- -4.5% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 10月 -- 逆差1,145 出口(较上年同期) 10月 -- 0.6% 进口(较上年同期) -- -11.1% 11月19日(四) 暂无重要数据公布。 11月20日(五) 暂无重要数据公布。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”