英国经济：英国央行短期内没有必要加息--首席经济学家霍尔丹

路透伦敦11月12日 - 英国央行首席经济学家委员霍尔丹周四称，鉴于薪资增长势头减弱以及全球经济前景未明，英国短期内没有必要加息。

霍尔丹还重申了他的观点，即英国央行下一步要做的甚至可能是降息，而不是加息，因为英国经济看上去正逐渐失去动力。

“当前英国比任何时候都需要做好准备以便采取政策行动，具体要看数据向哪个方向变化，”霍尔丹在对英国职工联合工会(TUC)的讲话中表示。

霍尔丹称，受自动化影响英国有多达1,500个岗位岌岌可危，令薪资面临长期下行压力；此外由于在建新房十分稀少，英国的房地产也情况不佳。

霍尔丹告诉英国职工联合工会他也十分担心英国经济，他指出薪资增长势头“似在减弱”，这意味着通胀率恐难如预期般在两年内达到央行2%的目标。