英国经济：英国央行短期内没有必要加息--首席经济学家霍尔丹

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦11月12日 - 英国央行首席经济学家委员霍尔丹周四称，鉴于薪资增长势头减弱以及全球经济前景未明，英国短期内没有必要加息。
霍尔丹还重申了他的观点，即英国央行下一步要做的甚至可能是降息，而不是加息，因为英国经济看上去正逐渐失去动力。
“当前英国比任何时候都需要做好准备以便采取政策行动，具体要看数据向哪个方向变化，”霍尔丹在对英国职工联合工会(TUC)的讲话中表示。
霍尔丹称，受自动化影响英国有多达1,500个岗位岌岌可危，令薪资面临长期下行压力；此外由于在建新房十分稀少，英国的房地产也情况不佳。
霍尔丹告诉英国职工联合工会他也十分担心英国经济，他指出薪资增长势头“似在减弱”，这意味着通胀率恐难如预期般在两年内达到央行2%的目标。
他表示，新兴经济体不确定性增加或盖过低利率对经济增长的提振。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选