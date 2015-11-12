金砖国家：11月12日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透11月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月12日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报833.74点，上涨0.04%。
中国股市：沪综指收跌，券商股获利回吐压力集中释放拖累大盘
中国汇市：人民币随离岸市场走弱收跌，央行午后收手未硬撑
香港股市：恒指大幅收高2.4%，创五周来最高单日涨幅
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,883.576点，下跌0.39%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.7647/72，上日收报3.7670/95。
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南非股市：收低，资源类股重挫造成拖累。指标Top-40指数 收报46,787.5点，下跌1.01%；大盘综合指数 收报52,056.67点，下跌1.02%。
南非汇市：兰特下跌逾1%，因预计美联储官员发表更鹰派讲话
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印度股市：休市。
印度汇市：休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报831.95点，下跌1.63%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报445.18点，下跌1.86%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报66.635，贬值1.87%；卢布兑欧元 报72.002,贬值2.42%。(完) (编译 王兴亚；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”