美国与加拿大经济指标预测--11月13日-11月20日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月9日当周
11月13日(五)
1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 10月 -1.2% -1.1%
(较前月) +0.2% -0.5%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.5% +0.8%
(较前月) +0.1% -0.3%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.5%
(较前月) +0.1% -0.3%
1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.3% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.3%
1500 美国企业库存(较前月) 9月 持平 持平
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月初值 91.5 90.0
现况指数 103.0 102.3
预期指数 84.0 82.1
11月16日当周
11月16日(一)
1330 美国纽约联储制造业指数 11月 负5.00 负11.36
1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 -- -0.2%
11月17日(二)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% -0.2%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.1% 持平
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +1.9%
每周平均实质所得(较前月) +0.2% -0.2%
1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.1% -0.2%
产能利用率 77.5% 77.5%
制造业产出(较前月) -- -0.1%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 64 64
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.3%
2100 美国整体资本净流动(亿美元) 9月 -- 净流出92
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出350
11月18日(三)
1330 美国建筑许可年率(万户) 10月 115 110.5
房屋开工年率(万户) 116.5 120.6
11月19日(四)
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 9月 -- -0.1%
1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 正0.5 负4.5
1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.4% -0.2%
11月20日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.0%
央行核心CPI(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.1%
1600 美国堪萨斯城联储制造业指数 11月 -- 正4
美国堪萨斯城联储综合指数 -- 负1
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张涛；审校 徐文焰)
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