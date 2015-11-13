《独家新闻》EBRD将购买希腊四大行至多2.5亿欧元股份--消息人士

路透伦敦11月12日 - 据知情人士向路透表示，欧洲复兴开发银行(EBRD)将购买希腊四大银行至多2.5亿欧元的股份。

这四大银行分别是Alpha银行、Eurobank 、希腊国家银行(National Bank of Greece) 和Piraeus银行。希腊银行业救助基金在这四家银行中都持有股份。

“EBRD准备对希腊四大银行全都进行投资，”上述知情人士周四称，并表示该行向其中单独一家银行的投资最高可达8,000万欧元，总投资额最多为2.5亿欧元。

上述投资将是EBRD今年初决定增加对希腊贷款之后，在希腊的首次投资。这个欧元区国家已三度请求救助。

EBRD此举是扶持希腊银行业的措施之一。上月欧洲央行的压力测试显示，EBRD计划入股的这四家银行需要增资144亿欧元，方能经受住严重低迷时期的冲击。

Eurobank早先表示，该行计划筹集21.2亿欧元资金，其中有至多8,000万欧元来自于EBRD。希腊金融稳定基金(HFSF)持有Eurobank约三分之一的股份。(完) (编译 孙国玉；审校 许娜)