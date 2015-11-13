中国债市：山东山水水泥终未偿付到期的20亿元超短期融资券

路透上海11月13日 - 中国山东山水水泥集团有限公司周四(12日)稍晚公告，截至当日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，其发行的20亿元人民币本金超短期融资券不能按期足额偿付。

是次涉及的超短融为15山水SCP001 ，发行总额20亿元，期限七个月，票面利率5.30%，兑付日为11月12日，应付本息金额20.6082亿元，最新主体评级为CC，主承销商为招商银行 。