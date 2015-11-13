《中国报摘》--中国证券报11月13日

* 头版头条:

--中国10月人民币贷款增加5,136亿元，低于市场预期；社会融资规模增量为4,767亿元，分别比上月和去年同期少8,523亿元和1,770亿元。

* 其他:

--银监会最新数据显示，三季度末中国银行业金融机构境内外本外币资产总额同比增长14.78%；商业银行不良贷款余额11,863亿元，较上季末增加944亿元，不良贷款率1.59%。

--恒立油缸 拟通过全资孙公司收购德国哈威InLine液压公司100%股权，交易价格1,370万欧元，为该公司德国的第二桩并购。