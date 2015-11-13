《中国报摘》--中国证券报11月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国10月人民币贷款增加5,136亿元，低于市场预期；社会融资规模增量为4,767亿元，分别比上月和去年同期少8,523亿元和1,770亿元。
* 其他:
--银监会最新数据显示，三季度末中国银行业金融机构境内外本外币资产总额同比增长14.78%；商业银行不良贷款余额11,863亿元，较上季末增加944亿元，不良贷款率1.59%。
--恒立油缸 拟通过全资孙公司收购德国哈威InLine液压公司100%股权，交易价格1,370万欧元，为该公司德国的第二桩并购。
--键桥通讯 公告称，全资子公司键桥投资(香港)拟以2,400万港元，受让亿声证券100%股权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吕雯瑾/李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”