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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 08:16 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月13日

* 头版头条:

--中国10月人民币贷款增加5,136亿元，低于市场预期；社会融资规模增量为4,767亿元，分别比上月和去年同期少8,523亿元和1,770亿元。

* 其他:

--银监会最新数据显示，三季度末中国银行业金融机构境内外本外币资产总额同比增长14.78%；商业银行不良贷款余额11,863亿元，较上季末增加944亿元，不良贷款率1.59%。

--恒立油缸 拟通过全资孙公司收购德国哈威InLine液压公司100%股权，交易价格1,370万欧元，为该公司德国的第二桩并购。

--键桥通讯 公告称，全资子公司键桥投资(香港)拟以2,400万港元，受让亿声证券100%股权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吕雯瑾/李宏薇; 审校 林高丽)

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