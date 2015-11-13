路透基点：腾讯12.5亿美元贷款进入高级银团阶段--TRLPC

路透香港11月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中资互联网企业腾讯控股12.5亿美元的五年期贷款已经进入面向几家银行的高级银团阶段。

澳新银行、中国银行(香港)、花旗集团、汇丰控股和瑞穗银行为此次子弹式贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款由规模相等的一笔定期贷款和一笔循环贷组成，花旗集团为此次贷款的额度代理行。

上述贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点，承诺费为20个基点。

承诺出资不低于1.5亿美元的银行以高级牵头行身份加入，前端费为75个基点，综合收益为125个基点；出资不低于1亿美元的牵头行可获综合收益123个基点。

银行回复截止日期为11月27日。

五家牵头行兼簿记行按等额承销此贷款。所得资金用于一般企业用途。

财务方面，协议要求腾讯控股总负债与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比最高为3倍，有形资本净值最低要达到人民币150亿元(合23.5亿美元)。

腾讯在去年5月首次涉足贷款市场，当时的市值为1,370亿美元。首笔融资是2亿美元五年期子弹式贷款，最高综合收益159个基点，利率较Libor加码151个基点。六家银行承贷，包括初始牵头行兼簿记行--台北富邦商业银行。Tencent Asset Management为借款人，腾讯控股为担保人

穆迪/标普/惠誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。腾讯市值为1.43万亿港元（1,845亿美元）。