路透基点：腾讯12.5亿美元贷款进入高级银团阶段--TRLPC

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透香港11月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中资互联网企业腾讯控股12.5亿美元的五年期贷款已经进入面向几家银行的高级银团阶段。
澳新银行、中国银行(香港)、花旗集团、汇丰控股和瑞穗银行为此次子弹式贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款由规模相等的一笔定期贷款和一笔循环贷组成，花旗集团为此次贷款的额度代理行。
上述贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点，承诺费为20个基点。
承诺出资不低于1.5亿美元的银行以高级牵头行身份加入，前端费为75个基点，综合收益为125个基点；出资不低于1亿美元的牵头行可获综合收益123个基点。
银行回复截止日期为11月27日。
五家牵头行兼簿记行按等额承销此贷款。所得资金用于一般企业用途。
财务方面，协议要求腾讯控股总负债与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比最高为3倍，有形资本净值最低要达到人民币150亿元(合23.5亿美元)。
腾讯在去年5月首次涉足贷款市场，当时的市值为1,370亿美元。首笔融资是2亿美元五年期子弹式贷款，最高综合收益159个基点，利率较Libor加码151个基点。六家银行承贷，包括初始牵头行兼簿记行--台北富邦商业银行。Tencent Asset Management为借款人，腾讯控股为担保人
穆迪/标普/惠誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。腾讯市值为1.43万亿港元（1,845亿美元）。
腾讯控股周一公布，该公司第三季收入飙升34%至人民币265.9亿元，季度净利润同比激增39%至人民币74.5亿元。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。