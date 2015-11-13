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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 08:20 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月13日-11月20日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间  国家    规模       发行细节
 11/16  1350  法国               标售国库券(BTF)
 11/17        日本               标售五年期公债
 11/17        日本               标售12个月期贴现国库券
 11/17        西班牙             标售六个月和12个月期国库券
 11/18        日本               标售三个月期贴现国库券
                                 
 11/18        葡萄牙             标售国库券
 11/18        英国               标售2025年到期、票息2%的公债
                                 
                                 
 11/18        德国    50亿欧元   标售两年期联邦债券
                                 
                                 
 11/19        西班牙             标售公债
 11/19        法国               标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值债
                                 券
 11/20        日本               增强流动性债券标售
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    

 (编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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